Mujer queda con el rostro hinchado tras tratamiento de belleza - Emisoras Unidas

Quiso mejorar su aspecto y todo terminó en desastre.

Una mujer terminó con la cara totalmente hinchada y sin poder ver, luego de que le aplicaran un tinte de cejas, lo que le provocó una reacción alérgica.

Hannah Corrigan tuvo que usar gafas para protegerse del sol por una semana tras visitar salón de belleza en Birmingham el 27 de mayo.

La joven de 22 años dijo que comenzó con hinchazón en los ojos hasta hincharse sorprendentemente.

Ahora, la dañada está esperando sentirse mejor para ver si demanda al centro de belleza, que no ha querido hacer ningún comentario ante la situación.

Hannah le relató al Birmingham Live: “Fui el domingo pasado para teñir las cejas. Nunca antes lo había hecho y un amigo me sugirió que fuera a este salón”.

“Cuando la persona que me atendió se preparó para el procedimiento, le dije solo quiero que sepas que no me hicieron nada en las cejas ante”. Ella respondió: “No te preocupes, no te hará daño””.