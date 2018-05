Mujer queda con el rostro irreconocible y llena de dolor tras tatuarse las cejas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Una mujer de Detroit reveló cómo un microblading de descuento se ha convertido en una pesadilla que la llevó al hospital durante tres días.

Manteniendo su cara oculta y su identidad privada, la mujer conocida como Jennifer compartió que al principio estaba contenta con el resultado por el procedimiento.

Microblading es una técnica de tatuaje semipermanente que crea trazos de pelos individuales para rellenar cejas.

Sin embargo, la satisfacción de su cliente fue efímera, como le explicó a Karen Drew de WDIV4, una estación local en Detroit, Michigan.

“Unos días después me di cuenta de que estaban empezando a tener pequeños bultos”, detalló.

Y a medida que el dolor y el enrojecimiento comenzaron a aumentar, lo que provocó hinchazón alrededor del área de los ojos, Jennifer decidió buscar atención médica.

“Fui a Urgent Care y me diagnosticaron celulitis infecciosa en la cara, me dieron antibióticos y me enviaron a camino”, compartió.

La celulitis infecciosa es una infección bacteriana de la piel que puede diseminarse rápidamente.

Sin embargo, a medida que la infección en sus cejas empeoraba, Jennifer decidió tomar fotos diarias para documentar su lesión, y cuando vio que estaban empeorando, se dirigió a la sala de emergencias.