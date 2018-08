Mujer relata como su esposo escapó con su prima cuando estaba embarazada - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cuando descubrió que el anillo de bodas de su esposo había sido abandonado en su automóvil, Charlotte McDougall, embarazada de cinco meses, quedó devastada.

Lo que ella nunca imaginó fue que su esposo se marcharía con su prima, quien desde la infancia, había sido más como una hermana para ella.

“Craig era mi esposo, pero ella era mi sangre”

“Sin embargo, ella se puso en medio de mi familia, ella persiguió a un hombre con una esposa e hijos. No esperas ese tipo de traición, nunca la perdonaré”, relató Charlotte.

El papá de 31 años se mudó y ahora vive con la prima de su esposa, Katie Cartwright, una estudiante de derecho de 21 años.

Charlotte, de 26 años, dijo: “Luché para seguir viviendo cuando me enteré. Después de que nació nuestro hijo, tuve que lidiar con Craig regresando a casa con Katie”.

La pareja había estado juntos durante 10 años, después de haberse conocido a través de un amigo común cuando Charlotte cuando tenía solo 15 años.

Ella agregó: “Yo era sociable y él era el más tranquilo. Tuvimos nuestro primer hijo, Caitlynn, cuando éramos muy jóvenes. Cuando tenía 10 semanas de edad, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Por desgracia, nuestra segunda hija, Evie, nació muerta. Así que pasamos juntos muchas cosas desde el principio”.

Pero las luchas los acercó. Charlotte apoyó el aprendizaje de Craig como ensamblador de cables para una empresa de energía, y se casaron en 2012.

Charlotte recordó: “Estamos muy orgullosos de haber superado tanto juntos a pesar de ser tan jóvenes. Habíamos pasado tanto que pensé que nada podría separarnos “.

Ella dijo que Craig era un padre cariñoso para Caitlynn, ahora de nueve años, y Millie, de cinco, y que la pareja estaba encantada cuando Charlotte quedó embarazada de Ivy el año pasado: “Planeamos Ivy, nos llevó 10 meses concebirla, es por eso que estaba aún más sorprendido cuando Craig me dejó. Nunca lo dudé por un segundo “.

La traición de su prima

“Ella comenzó a salir con uno de los amigos de Craig, por lo que a menudo venían y cuidaba a nuestros hijos”, la primera pista de un problema vino cuando Charlotte estaba embarazada de unos meses.

“Tuvimos una discusión. Craig quería salir tarde para ver a un amigo, sin una explicación real. Llamé a su amigo cuando él no había regresado después de una hora y no lo había visto. Cuando Craig llegó a casa, tenía algo pálido en los labios. Más adelante, me di cuenta de que era el maquillaje de Katie”, aseguró.

Craig negó que hubiera otra mujer, pero Charlotte comenzó a sospechar y revisó la factura de su teléfono, notando muchas llamadas y mensajes de texto al mismo número: “Puse el número en mi teléfono para ver si conocía a la persona, salió como el nombre de Katie. Mi peor pesadilla se hizo realidad. Estaba destrozada”.