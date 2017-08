Mujer relata un episodio de acoso sexual en un transporte público

Compartir Facebook

Una modelo australiana ha relatado el momento impactante en que fue asaltada sexualmente en un transporte público.

Jessica Vander Leahy, de 29 años, quien es originario de Sydney ‘s Sutherland Shire, aseguró que un hombre la forzó a tener relaciones sexuales en su plena luz del día.

“Un forastero metió su mano por mi falda”, escribió para Whimn.

Agregó: “quizá lo más impactante fue el hecho de que no hice nada. No hice ningún intento de atraer la atención, no tenía ningún deseo de hacer un escándalo”.

Las puertas del tren se abrieron y salí a la plataforma sin mirar hacia atrás.

“Todavía me asombra que alguien sea tan descarado y me toque sin preocuparme por las consecuencias”, dijo Vander. “Nunca me sentí como si pudiera estar en el transporte público y acariciar a un hombre y que él soporte algo así”, agregó.

La modelo asegura que el quedarse callada es gracias a una cultura de falta de denuncia y afirma que eso “debería de cambiar”.