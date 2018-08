Mujer revela por qué le "gustan mayores" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Courtney Thornton, de 25 años, es la esposa de Vann Thornton, de 59 años de edad.

La pareja, de Georgia, Estados Unidos, intercambió sus votos en una pequeña ceremonia después de dos meses de noviazgo en 2016.

Pero a pesar de la brecha de edad de 34 años, Courtney insiste en que la edad es completamente irrelevante cuando se trata de su intimidad.

De hecho, se le ha preguntado en varias ocasiones cómo lidia una caída de la libido por parte de su pareja, pero afirma que “la vida sexual es increíble”.

La joven le relató a Sun Online: “Bueno, nunca he conocido a un hombre que no quiera tener relaciones sexuales. No deja de funcionar después de los 50. Todo funciona y nos lo pasamos genial como cualquier otra pareja”.

La pareja fue noticia este año después de que Courtney compartió una foto de la pareja con el título #husbandnotdad.

Courtney sintió la necesidad de compartir fotos de su relación después de que la gente dijera que solo busca a Vann por su dinero.

Pero el único problema que encuentra con Vann es que otras mujeres asumen que tienen una relación diferente.

Ella agregó: “Si estamos en un supermercado, las madres solteras lo ven porque creen que es adorable que tenga una relación tan buena con su hija”.

El dúo se hizo amigo cuando se dieron cuenta de que tenían el mismo sentido del humor.

Y después de que Vann, divorciada dos veces, la llevara a ver el ballet The Nutcracker, su relación pasó a otro nivel.

Luego, después de meses de citas, Vann le propuso matrimonio: “Dije que sí de inmediato. Él era la persona con la que quería pasar mi tiempo. Simplemente funciona. Este es su último año, antes de retirarse [como maestro], pero trabaja con niños de 12 a 14 años. Él es muy inteligente “.