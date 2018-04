Mujer revela que "odia" ser madre y fantasea con la muerte de su hijo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una mujer que tuvo un bebé sano después de dos abortos involuntarios admite que “odia cada minuto” de ser madre y con frecuencia tiene fantasías acerca de la muerte de su hijo.

En un reconocimiento de lágrimas, la madre no identificada dice que no siente que ama a su bebé de 13 semanas, a pesar de haber querido tener hijos toda su vida.

Temiendo que los servicios sociales se involucren y le quiten a su hijo si dice la verdad sobre su lucha, la mujerd de 30 años, recurrió al foro de crianza en línea Mumsnet para obtener consejos.

A pesar de hacer algunos comentarios que pueden parecer impactantes en la superficie, como desear que su hijo haya muerto, las personas en el sitio han reaccionado de la mejor manera posible.

Ella dijo que desde que dio a luz, ella es “odiada cada minuto” y “no sabe qué hacer”.

“Nunca lo lastimaré y nunca lo dañaré, pero a veces fantaseo con que él muera para que mi vida pueda volver a la normalidad”, agregó.

“Siento que los abortos espontáneos fueron la manera en que Dios me dijo que no debería y simplemente lo ignoré y este es mi castigo. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y no tenerlo”, finalizó.

La publicación, desesperadamente triste, ha sido comentada por muchos padres, que han reaccionado de la manera menos esperada.

Ofreciendo apoyo, un usuario dijo: “Nadie te patearía, es lo último que necesitas o mereces. Lo siento mucho por ti”.