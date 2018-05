Mujer se declara culpable del robo de una bebé que crió como su hija durante 18 años - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Hoy Gloria Williams permanece tras las rejas por haber sustraído a una bebé el 10 de julio de 1998, hecho por el que se ha declarado culpable ante la Corte de Jacksonville (Florida).

Williams ingreso al un hospital de Jacksonville disfrazada de enfermera, persuadió a una madre para que le entregara a su bebé nacida tan solo horas antes. La madre no tuvo sospecha alguna por tratarse de una enfermera.

Willams aseguro ante el juez que no ingresó al hospital con esa intención pero fianalmente metió en una bolsa a la bebé y la llevó a su casa en Carolina del Sur para convertirla en su propia hija durante los siguientes 18 años. La bebé se llamaba Kamiyah Mobley, pero su nueva madre le borró su identidad falsificando documentos para cambiarle el nombre por Alexis Kelly Manigo.

La niña creció sin saber que Gloria Williams, no era su verdadera madre. Lo descubrió cuando intentó solicitar su licencia de conducir pero no pudo ser posible, porque su acta de nacimiento no era válida.

El momento de la confesión

Williams le contó entonces la verdad de su origen y la joven optó por no acudir a la policía. Sin embargo, el secreto lo confió solo a una amiga.

Posteriormente el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió una pista anónima y en enero de 2017 los detectives procedieron a arrestar a Gloria Williams, de 52 años.

This slideshow requires JavaScript.

Recibirá sentencia

Ante su confesión ahora solo resta que Williams escuché su sentencia que se tiene previsto la dicte el juez el 8 de junio.

La condena a la que se enfrenta es hasta de 22 años de cárcel por secuestro e interferencia en la custodia de una menor.

Mientras la madre angustiada ha declarado en las audiencias lo difícil que fue enfrentar la ausencia de su hija, la relación entre Kamiyah Mobley sigue siendo casi la misma con Williams a la que llama todos los días a la cárcel y hablan de cómo van las cosas o sobre la universidad en la que quiere estudiar.

Según cita el medio El País, en su testimonio ante la juez, Williams dijo que un mes antes de tomar la decisión de robar a la bebé ella había sufrido un aborto ligado por los supuestos malos tratos que sufría por parte de su pareja.

El medio también señala que la desaparición de Kamiyah fue una noticia que atrajo la atención mediática, pero pese a ello la bebé nunca apareció.

La nota cita que Williams dijo a Kamiyah, “siempre te querré, siempre”, en presencia de sus padres. “Pero no eres mía”, confesó finalmente.