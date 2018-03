Multan a conductores del Transurbano por incremento al pasaje  - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Representantes de la Superintendencia de Transporte (STP) de la municipalidad de Guatemala ha impuesto multas económicas a conductores de cinco unidades del Transurbano, que cubren la zona 18, por incremento a la tarifa autorizada.

Las denuncias de los usuarios indicas que las unidades están cobrando entre Q.2.50 y Q3.00, cuando la tarifa autorizada es de Q1.10, informó Luis Cipaque, inspector de la STP.

Las multas impuestas son de Q250, y fueron colocadas durante el operativo que se realiza a inmediaciones del Parque Colón en zona 1 Capital.

Se intentó tener la postura de la empresa del Transurbano por este incremento que se da en el precio al pasaje pero no fue posible la comunicación con el portavoz Sergio Vásquez. Se informó que no llegó a su oficina por algunos problemas personales que está atendiendo, por lo que no fue posible obtener declaraciones.

Luis Cipaque, inspector de la STP, afirma que suman 5 unidades de Transurbano sancionadas por cobrar Q3. La multa es de Q250. Vía: @oscarcanel_eu pic.twitter.com/19DVhRTu9H

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 27 de marzo de 2018

Con información del periodista Óscar Canel