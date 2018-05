Murillo pide a Dios "ablande el corazón" de promotores de los bloqueos en Nicaragua - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió hoy a Dios “que ablande los corazones” de los organizadores de los bloqueos en las carreteras, tras los graves efectos socioeconómicos que está provocando la crisis en el país.

“Que Dios llene el corazón de quienes todavía están en esta posición de incumplimiento de lo que son los Derechos Humanos o de no respeto al derecho humano a la circulación para el trabajo, para la oración, para la educación, para la salud, para el comercio”, indicó.

La primera dama insistió en la importancia de la eliminación de estos bloqueos para poder retomar el diálogo.

“Que Dios ablande esos corazones y que su amor, el amor del Sagrado Corazón de Jesús, entre en esos corazones, penetre esos corazones, ilumine esas mentes y esos corazones para que podamos dar el siguiente paso en el trabajo para dialogar, para sentarnos a dialogar y buscar las soluciones que necesitamos para Nicaragua con el corazón lleno de luz y de amor”, añadió.

Campesinos de Nicaragua responsabilizan a Ortega por cualquier acto violento. Más detalles ► https://t.co/mUPLWM4NXu pic.twitter.com/hq6MCm0hCw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 24, 2018

La dignataria resaltó el descontento existente en los municipios “donde todavía hay impedimentos para la libre circulación”.

“Sabemos que hay mucho descontento de las personas que tienen que llevar a familiares enfermos a centros de salud y no pueden hacerlo, en las personas que han perdido la vida por no llegar a tiempo a los centros de salud, las que no pueden hacer sus trámites, o trabajar. Sabemos cómo esto afecta la vida de todos”, aseveró.

Murillo invitó a la población a retomar el camino del bien común para alcanzar una paz duradera y recuperar la convivencia.

“Todos queremos retomar la Nicaragua de todos donde la vida gira alrededor del bien común, del bien de todos, esta Nicaragua que es la casa de todas las familias nicaragüenses y eso impone el reencuentro, la reconciliación”, comentó.

Finalmente, la vicepresidenta subrayó el compromiso de su Gobierno por la justicia de las víctimas que perdieron su vida durante esta crisis sociopolítica.

“Hemos escuchado, no una sino todas las veces, el compromiso de nuestro presidente, asegurar justicia a las familias que demandan justicia, que claman justicia, por toda esta situación extrema que se presentó en nuestra Nicaragua”, concluyó Murillo.

Hoy se cumplen 38 días en Nicaragua de una crisis que no parece tener solución en el corto plazo y que ha dejado al menos 76 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque en los últimos días han fallecido otras dos personas.

Con información de la agencia EFE