Nacho, "De nada vale “Guate, estoy contigo” si solo se queda en una publicación". - Emisoras Unidas

El cantante venezolano, Nacho Mendoza, se dirigió a los guatemaltecos y al mundo con un mensaje incitando a la reflexión.

A través de su cuenta de Instagram, Nacho compartió un emotivo mensaje dedicado a todos los guatemaltecos. Esto ante la situación del Volcán de Fuego, la cual lleva ya un saldo de 69 fallecidos.

El venezolano hizo un llamado a la solidaridad y a la acción inmediata.

“Lo siento tanto, mi Guatemala querida, entre tantos viajes y compromisos no me había llegado la noticia de lo sucedido. Sinceramente no sé cuál es el primer paso que debo tomar para brindarte apoyo pero ya estoy en el proceso de descubrirlo. De nada vale que te diga “Guate, estoy contigo” si solo se va a quedar en una publicación de IG. Te recuerdo siempre entre azules y verdes y no habrá rojo que opaque tu majestuosidad. En algún momento comprenderemos los designios de Dios. ¡Qué Viva Guatemala de Espíritu inquebrantable!” publicó el cantante en su perfil.

Según varias fuentes, Nacho ya está en planes para ayudar a las víctimas de esta catástrofe natural.