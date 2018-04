Nació el bebé de Khloé Kardashian y Tristan Thompson - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Khloé Kardashian se convirtió en mamá por primera vez, según confirmó E! News.

La bebé, una niña, nació el jueves por la mañana, alrededor de las 4 a. m., en un hospital a las afueras de Cleveland, según reportó TMZ. Por el momento la pequeña todavía no tiene nombre.

Kourtney, Kim, Kris y la mejor amiga de Khloé, Malika, estuvieron junto a ella durante el alumbramiento. De igual forma, Tristan Thompson estuvo presente, según informaron fuentes cercanas a la familia a TMZ.

En sus más recientes publicaciones, Khloé, de 33 años, todavía mostraba su enorme pancita con gran esplendor.

Ella y su pareja Tristan Thompson ya no podían esperar más por la llegada de su bebita.

Mommy and Daddy 📸 @sashasamsonova Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Mar 26, 2018 at 6:50 PDT

El 20 de diciembre del año pasado fue la fecha en que la celebridad de “The Keeping Up With the Kardashians” usó su cuenta de Instagram para confirmar su embarazo con una tierna foto.

Durante los primeros meses, Khloé fue totalmente discreta en torno a este tema, pero desde ese día en el que rompió el silencio les regaló a sus más de 70 millones de followers en Instagram muchos hermosos posts de su “baby bump”.

La familia Kardashian-Jenner continúa creciendo, ya que Kim Kardashian se convirtió en madre por tercera vez con la llegada de su nena Chicago y Kylie Jenner también dio a luz este año a la pequeña Stormi.

En medio de la expectativa por la nueva bebé de la familia, esta semana salieron a luz comprometedoras imágenes del novio de Khloé, en las que el basquetbolista está acompañado de otras mujeres.

Hasta el momento, ningún integrante del clan Kardashian-Jenner ha hecho declaraciones al respecto.