Estudiante dispara dentro de escuela en su día de exámenes

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron que otro estudiante menor de edad fue remitido a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal, durante la tarde de este sábado 9 de agosto de 2025. Según la entidad, el adolescente, de 16 años, "pretendía realizar un ataque armado en el interior centro educativo".
En un comunicado, la PNC precisó que el menor pretendía atentar dentro de un plantel educativo en la aldea Santa Inés, de San Miguel Petapa. Agentes de la comisaría 15 fueron quienes llegaron al lugar, luego de recibir una alerta sobre disparos dentro de un aula de un colegio.
Por esa razón, los uniformados confirmaron la conducción de un menor de 16 años, a quien se le incautó una pistola calibre 9 milímetros, con la que buscaba perpetrar un tiroteo, aunque se desconoce si iba dirigido contra una persona en específico dentro del centro educativo cuyo nombre no fue revelado por las autoridades.
Temía quedarse sin examen
Según las primeras investigaciones, el adolescente y estudiante de esta casa de estudios pretendía realizar un ataque armado, en pleno día de exámenes. La PNC añadió que el agresor frustrado temía que sus docentes no le dieran examen, porque había faltado muchos días al salón de clases.
Para intimidar a los maestros, al menor de edad disparó al aire, dentro del salón de clases, según el relato de los testigos de primera mano, dentro del salón de clases del centro escolar.
Con este suman dos casos, porque la PNC había reportado un caso similar en el Barrio El Centro, del municipio de Poptún, departamento de Petén, durante la mañana de este sábado 9 de agosto de 2025.
Ambos ataques se frustraron, mientras se investiga el asesinato de un maestro en el departamento de Petén. El docente fallecido es Roberto Hernández, de 36 años, quien trabajaba en el Centro Universitario de Petén, ubicado en el municipio de Santa Elena, Petén.