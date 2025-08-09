insivumeh prevé un sábado con pocas nubes en todo el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) pronosticó que para este sábado 9 de agosto de 2025 se espera un ambiente cálido y soleado en el país. La entidad explicó que "a nivel nacional se esperan pocas nubes en la mañana y noche, con nubosidad dispersa por la tarde".
En su sinopsis, el Insivumeh añadió que no se descarta neblina al amanecer en algunas zonas del territorio nacional. Asimismo, el departamento de pronósticos señaló que las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas con abundante lluvias, viento fuerte y posible caída de granizo.
"Debido al calentamiento diurno e ingreso de humedad se presentarán lluvias locales con actividad eléctrica sobre Bocacosta, suroccidente, suroriente y algunas zonas del Norte", precisó el ente de pronósticos en su previsión diaria para este sábado.
Recomendaciones por el clima
El Insivumeh también recomendó tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país", aseguró la entidad.
En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también emitió una serie de recomendaciones, ante las previsiones del clima del Insivumeh. La entidad de prevención pidió a los guatemaltecos tener un plan familiar de respuesta ante los desastres naturales que se pueden presentar.
Asimismo, la entidad pidió a los guatemaltecos que tengan lista una mochila de las 72 horas, y al momento de salir a carretera, Conred pidió a los conductores que manejen con precaución porque, en caso de lluvia, deben moderar la velocidad.
"Si identifica alguna situación de emergencia o desastre, active el sistema Conred, reportando a los cuerpos de socorro, autoridades de su localidad o llamando al 119 de la Conred", instó la coordinadora, en un afiche para llamar a la prevención durante el fin de semana completo.