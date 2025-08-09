Temblor de 5.8 grados sacude varios departamentos del país

Vecinos de varios departamentos del país, específicamente del Sur de Guatemala, reportaron haber sentido un temblor durante la tarde de este sábado 9 de agosto de 2025. Según el departamento de Sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el movimiento fue de 5.8 grados.
Según el reporte del Insivumeh, el sismo ocurrió a las 14:40 horas, con epicentro en el Océano Pacífico. Usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el movimiento de tierra en lugares como Sacatepéquez, Antigua Guatemala, Suchitepéquez y otros departamentos del sur del país.
Los cuerpos de socorro no reportaron daños a causa de este movimiento de tierra, pero instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordaron que es necesario guardar la calma para evacuar de forma ordenada al momento de un fenómeno de estos.
Vecinos lo reportan sensible
Conred agregó que "este evento sísmico fue sensible en los departamentos de Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán". Sin embargo, la entidad añadió que "hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales asociados al sismo".
La Secretaría Ejecutiva de CONRED aseguró que "mantiene comunicación constante con las instituciones que integran el Sistema Conred, así como con autoridades locales, para el monitoreo y la coordinación necesaria".
Consejos de Conred ante sismos
"A la población se le recomienda mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de Conred, mantener la calma ante un sismo, evacuar ordenadamente si es necesario y reportar cualquier emergencia únicamente al número 119 de CONRED", precisó la entidad.
Además, la coordinadora reiteró que "es importante estar preparados con la mochila de las 72 horas, la cual debe incluir insumos básicos como agua pura, comida enlatada, ropa, botiquín de primeros auxilios, entre otros elementos esenciales".
Los cuerpos de socorro tampoco reportaron incidentes relacionados con el temblor de 5.8 grados.