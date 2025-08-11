Guatemala decomisa cocaína y arresta seis extranjeros

El Gobierno de Guatemala destacó que se dio un nuevo golpe al crimen organizado tras el decomiso de un fuerte cargamento de droga que era trasladado a bordo de dos embarcaciones interceptadas frente a las costas del pacífico guatemalteco.
Los integrantes de la Marina de la Defensa Nacional, del Ejército de Guatemala, realizaban operaciones de rutina en horas de la mañana del domingo 10 de agosto. De repente, se percataron de la presencia de estas embarcaciones que posiblemente trasladaban ilícitos, por lo que implementaron los protocolos respectivos y notificaron a las autoridades correspondientes.
"Se interceptaron las dos embarcaciones con seis tripulantes a bordo y, como parte de los procedimientos, fueron escoltadas hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico, en Puerto San José, Escuintla, para ser puestas a disposición de las autoridades para iniciar el proceso judicial de conteo y pruebas de campo", explicó el Departamento de Comunicación Social de la institución castrense.
Agregó que esto forma parte de las estrategias del gobierno de Guatemala en su lucha frontal contra el crimen organizado trasnacional y reafirma el compromiso del Ejército de velar por la seguridad y soberanía del territorio nacional.
Confirman presencia de cocaína
El Ministerio de Gobernación informó que, en un trabajo interinstitucional entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), la Marina de la Defensa Nacional y fiscales del Ministerio Público, se dio seguimiento al hallazgo en el Pacífico.
"Se procedió al conteo de 1 mil 500 paquetes de cocaína, que estaban distribuidos en 50 tulas que eran trasladadas en dos embarcaciones que fueron interceptadas frente a las costas guatemaltecas", detalló la cartera.
En tanto, el presidente Bernardo Arévalo se refirió durante la mañana de este lunes durante la conferencia de La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura, al decomiso y resaltó los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas en el combate al narcotráfico.
"Apenas hace un mes decomisamos dos toneladas y medida de droga que transportaban en un sumergible y ayer dimos un nuevo golpe al crimen organizado, el Ejército interceptó dos embarcaciones con droga frente a las costas del Pacífico y fueron capturadas seis personas involucradas", dijo.
Detienen a tripulantes de la embarcación
La cartera de Gobernación confirmó la presencia de la droga en las embarcaciones y aseguró que, además, fueron capturadas cinco personas de nacionalidad mexicana y una de origen salvadoreño que viajaban en las mismas.
Los sospechosos mexicanos tienen entre 23 y 48 años de edad. El mayor de ellos presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. En tanto, el salvadoreño tiene 28 años y al momento del operativo se le decomisaron tres celulares, tres aparatos GPS, dos teléfonos satelitales y un radio transmisor.