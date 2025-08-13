 VIDEO. Víctima logra derribar a dos asaltantes en moto
Nacionales

VIDEO. Víctima logra derribar a dos asaltantes en moto

Una cámara captó el momento en que la víctima de asalto en la zona 1 de la capital, logró derribar a los delincuentes.

Los delincuentes en motocicleta asaltaban en la zona 1., Captura de pantalla
Los delincuentes en motocicleta asaltaban en la zona 1. / FOTO: Captura de pantalla

La víctima de un asalto en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, logró derribar a los asaltantes que se desplazaban en una motocicleta, la tarde de este miércoles 13 de agosto.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa el momento en que dos delincuentes en motocicleta despojan de sus pertenencias a su víctima. 

Los asaltantes intentaron darse a la fuga en la acera; sin embargo, la víctima logró perseguirlos y derribarlos, lo que causó un forcejeó y que botaran las pertenencias de la víctima.

Nuevamente los delincuentes intentaron huir; sin embargo, la víctima impidió la fuga de los delincuentes; en las imágenes se observa el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encontraban en el sector intervinieron.

De acuerdo con el reporte de la Policía, en la 9na. calle entre 8va. y 9na. avenida de la zona 1, fueron capturados Luis "N", de 18 años y Baltazar "N", de 23 años, cuando se conducían a bordo de la motocicleta con placa de circulación 589LJD e intentaron despojar de sus pertenencias a un hombre 19 años.

Otro caso

En seguimiento a una denuncia y luego de una persecución policial de agentes de la PNC de Quetzaltenango, logran la captura de Herbert "N", de 30 años alias "Canche", Karla "N", de 36 años alias "Madrina", Jonathan "N", alias "Chaparro" y Jorge "N", alias "Flako" ambos de 39 años, integrantes de una estructura criminal que cometía asaltos a tiendas de comida y cajas rurales en el occidente.

Son responsables de efectuar asaltos a mano armada a tres ventas de comida rápida en Olintepeque, Salcajá y la zona 8 de Quetzaltenango, despojando a los trabajadores de sus pertenencias; se movilizaban en la camioneta P-961KZH, se les incautó 9 teléfonos, una tablet, así como diferentes pertenecían de los empleados quienes llegaron al lugar de la captura y los reconocieron plenamente.

Durante la persecución un individuo se dio a la fuga, portaba un arma de fuego, llevando consigo un aproximado de Q. 9,000, por lo que las investigaciones continúan utilizando lo captado por cámaras de videovigilancia, para identificarlo y capturarlo.

Tres heridos, incluido un policía, tras incidente armado en zona 12

En el lugar se habría dado un enfrentamiento entre presuntos extorsionistas y agentes de la PNC.

