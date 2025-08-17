Capturan a presunto extorsionista con cinco antecedentes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025 fue capturado un hombre señalado de cometer extorsiones. El detenido es Héctor Leónidas Girón Alvarado, de 40 años, alias "Greñas", quien fue apresado infraganti en el interior del cementerio del caserío Nueva Santa Rosa, Champerico.
Las autoridades señalaron que existen cinco antecedentes contra el presunto extorsionista; entre los delitos también se evidenció que tenía una orden de captura por lavado de dinero. La PNC relató que las acciones se realizaron en respuesta a una denuncia ciudadana.
El operativo para la captura fue ejecutado por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). Los uniformados coordinaron una acción en contra de las extorsiones que culminó con la captura en flagrancia de Girón Alvarado.
La PNC añadió que en el mismo hecho también fue remitido un menor de edad, de 14 años, al juzgado especializado en menores. Ambos fueron sorprendidos cuando pretendían realizar un cobro de dinero en efectivo.
Intentaron escapar con el paquete que simulaba tener dinero
Las autoridades añadieron que los apresados exigían, bajo amenazas de muerte, la suma de Q.100 mil a un ciudadano. Los apresados pedían el dinero, a cambio de no atentar contra la integridad física de su víctima.
Tras recibir la denuncia, los investigadores iniciaron una negociación encubierta, acordando un pago de Q.30 mil, como parte de la estrategia para capturar a los extorsionistas", afirmó la PNC.
Las fuerzas de seguridad añadieron que ambos individuos fueron interceptados mientras se movilizaban a bordo de la motocicleta M-694FDS, después de recibir el paquete que simulaba la cantidad pactada.
La PNC agregó que alias "Greñas" cuenta con un historial delictivo que incluye cinco antecedentes por comercio y tráfico ilícito, depósito ilegal de armas de fuego, tenencia de municiones, cohecho y atentado, cometidos entre 2014 y 2016.
Finalmente, la PNC indicó que el detenido fue presentado ante el juzgado correspondiente, junto con el paquete que simulaba el dinero exigido. Al apresado también le decomisaron cuatro celulares, que serán analizados como parte de las investigaciones en curso.