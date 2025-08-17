 Capturan a presunto extorsionista con cinco antecedentes
Nacionales

Capturan a presunto extorsionista con cinco antecedentes

El detenido también tiene señalamientos por delito de lavado de dinero. Fue detenido en Nueva Santa Rosa, Champerico.

Compartir:
Héctor Girón fue llevado ante la justicia, tras ser capturado cobrando una extorsion. , PNC de Guatemala.
Héctor Girón fue llevado ante la justicia, tras ser capturado cobrando una extorsion. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante la mañana de este domingo 17 de agosto de 2025 fue capturado un hombre señalado de cometer extorsiones. El detenido es Héctor Leónidas Girón Alvarado, de 40 años, alias "Greñas", quien fue apresado infraganti en el interior del cementerio del caserío Nueva Santa Rosa, Champerico.

Las autoridades señalaron que existen cinco antecedentes contra el presunto extorsionista; entre los delitos también se evidenció que tenía una orden de captura por lavado de dinero. La PNC relató que las acciones se realizaron en respuesta a una denuncia ciudadana.

El operativo para la captura fue ejecutado por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). Los uniformados coordinaron una acción en contra de las extorsiones que culminó con la captura en flagrancia de Girón Alvarado.

La PNC añadió que en el mismo hecho también fue remitido un menor de edad, de 14 años, al juzgado especializado en menores. Ambos fueron sorprendidos cuando pretendían realizar un cobro de dinero en efectivo.

Intentaron escapar con el paquete que simulaba tener dinero

Las autoridades añadieron que los apresados exigían, bajo amenazas de muerte, la suma de Q.100 mil a un ciudadano. Los apresados pedían el dinero, a cambio de no atentar contra la integridad física de su víctima.

Tras recibir la denuncia, los investigadores iniciaron una negociación encubierta, acordando un pago de Q.30 mil, como parte de la estrategia para capturar a los extorsionistas", afirmó la PNC.

Las fuerzas de seguridad añadieron que ambos individuos fueron interceptados mientras se movilizaban a bordo de la motocicleta M-694FDS, después de recibir el paquete que simulaba la cantidad pactada.

La PNC agregó que alias "Greñas" cuenta con un historial delictivo que incluye cinco antecedentes por comercio y tráfico ilícito, depósito ilegal de armas de fuego, tenencia de municiones, cohecho y atentado, cometidos entre 2014 y 2016.

Finalmente, la PNC indicó que el detenido fue presentado ante el juzgado correspondiente, junto con el paquete que simulaba el dinero exigido. Al apresado también le decomisaron cuatro celulares, que serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

Santa Cruz de El Quiché se viste de gala por feria titular

El pasado 15 de agosto de 2025 la cabecera de El Quiché también festejó su feria titular en honor a Santa Elena de La Cruz.

En Portada

Celebran el Día de la Bandera con homenaje en la zona 1t
Nacionales

Celebran el Día de la Bandera con homenaje en la zona 1

11:56 AM, Ago 17
Muere reconocido actor estrella de Supermant
Farándula

Muere reconocido actor estrella de Superman

12:42 PM, Ago 17
Recomendaciones por procesión de la Virgen de Dolores en Villa Nuevat
Nacionales

Recomendaciones por procesión de la Virgen de Dolores en Villa Nueva

10:08 AM, Ago 17
Atlético Mictlán corta el paso perfecto de Deportivo Mixco t
Deportes

Atlético Mictlán corta el paso perfecto de Deportivo Mixco

05:46 PM, Ago 17

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridadredes socialesDonald TrumpCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos