 Temblor de 4.7 grados se registra durante la madrugada
Nacionales

Temblor de 4.7 grados se registra durante la madrugada

El Insivumeh precisó que el epicentro de este sismo se ubicó en el departamento de Escuintla, sin que se reportaran daños.

Las autoridades no reportaron daños por el movimiento sísmico.
Según reportes preliminares, el movimiento sísmico no causó daños en el territorio nacional. / FOTO: Archivo.

Cuando el reloj marcó las 00:54:55 horas de este lunes 25 de agosto de 2025 se registró un temblor de 4.7 grados, según las mediciones compartidas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). La entidad precisó que el epicentro de este sismo se ubicó en el departamento de Escuintla, sin que se reportaran daños o personas afectadas.

Algunos guatemaltecos reportaron que el sismo fue sensible en el departamento de Quetzaltenango, aunque los cuerpos de socorro no reportaron daños a causa del fenómeno. Sin embargo, las autoridades pidieron a la población guardar la calma y mantener un plan familiar de respuesta.

Durante la madrugada del sábado 23 de agosto también se reportó un movimiento sísmico en el territorio nacional, este fenómeno fue de 5.7 grados y ocurrió a las 3:14:27 horas.  Su epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a las costas de Guatemala y El Salvador, sin que se reportaran daños.

Más tarde, a las 10:47 horas, el Insivumeh reportó otro temblor, con región epicentral en el Océano Pacífico, a 141 kilómetros de la cabecera del departamento de Retalhuleu. Sin embargo, este movimiento sísmico tampoco causó daños, únicamente alarma entre quienes lo reportaron como sensible.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población que ante los movimientos sísmicos es necesario seguir una serie de recomendaciones, priorizando la necesidad de mantener la calma.

El listado de consejos de la entidad es el siguiente:

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio, permanecer ahí.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.

