Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollo

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, brindó detalles acerca del operativo que se lleva a cabo este miércoles 27 de agosto en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en seguimiento de un nuevo caso de posible corrupción.
Indicó que se implementó una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en la sede de la cartera con el fin de profundizar en las averiguaciones y esclarecer las irregularidades detectadas.
Según explicó, la denuncia de la cual surgieron estas acciones fue presentada por la Contraloría General de Cuentas al advertir anomalías durante una auditoría financiera y de cumplimiento realizada con respecto a las actividades en la institución correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
"Se descubrió que autoridades del Ministerio de Desarrollo Social falsificaron 50 hojas y folios, así como un sello de la Contraloría General de Cuentas y de las mismas se hicieron constar 28 compras de baja cuantía", dijo.
De acuerdo con el fiscal, se estableció que en los documentos falsificados por las autoridades del Mides se elaboraron actas administrativas y en las mismas se describen los productos adquiridos, montos y empresas que fueron favorecidas.
"Al verse descubiertas, las autoridades del Mides presentaron las denuncias, simulando luchar contra la corrupción; sin embargo, lejos de ser denunciantes, podrían ser sindicados", añadió Curruchiche.
Finalmente, reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.