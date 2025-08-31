 Se complica la ruta al Pacífico por accidente de autobús
Nacionales

Se complica la ruta al Pacífico por accidente de autobús

Derivado de las lluvias, un autobús se accidentó en el descenso de Villalobos, causando congestionamiento en ambas vías de la carretera al Pacífico.

La unidad de transporte sufrió daños menores tras el accidente de tránsito causado por el asfalto mojado., Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.
La unidad de transporte sufrió daños menores tras el accidente de tránsito causado por el asfalto mojado. / FOTO: Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, pidió paciencia para quienes utilizan la carretera al Pacífico, debido a que un autobús derrapó y se accidentó en la bajada de Villalobos, durante la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025. La comunicadora no reportó personas heridas, pero sí indicó que el vehículo de pasajeros impactó uno de los separadores de la vía, por lo que deberán hacer las maniobras de reordenamiento en la ruta.

Santos agregó que la PMT del referido municipio trabaja arduamente en el punto del accidente para agilizar el tránsito lo más pronto posible. No obstante, Santos pidió a los conductores moderar la velocidad, considerando que en el municipio la lluvia a causado asfalto resbaladizo y eso puede detonar más percances en la vía pública.

La portavoz agregó que la unidad de transporte que se estrelló contra el separador sufrió daños menores, por lo que fue llevada a la orilla de la carretera, para que se hicieran los trámites de rigor. Mientras tanto, una grúa llegó al lugar para volver a poner orden en los separadores de concreto, lo que permitió que el tránsito volviera a la normalidad, aunque lentamente por el asfalto mojado.

Santos pidió a los conductores que reduzcan la velocidad al transitar por la ruta CA-9 y en otras calles del municipio, porque las fuertes lluvias causaron asfalto mojado. De la misma manera pidió a los conductores mantener una distancia prudencial entre vehículos y mantener las luces encendidas para evitar choques.

La encargada de comunicación agregó que, pese a que el accidente ocurrió en una ruta nacional, la PMT de Villa Nueva apoyó aportando la grúa que se utilizó para liberar la ruta. Santos resaltó que el accidente de tránsito ocurrió en el sentido que va hacia el municipio de Palín, departamento de Escuintla.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
