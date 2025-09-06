 Presunto extorsionista tenía seis órdenes de captura
Presunto extorsionista tenía vigentes seis órdenes de captura

Según las investigaciones, el detenido prestaba su cuenta bancaria para recibir pagos de extorsión.

El detenido fue trasladado a la torre de Tribunales., PNC
El detenido fue trasladado a la torre de Tribunales. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este sábado 6 de septiembre que en el marco de los operativos enfocados en reforzar la lucha contra las extorsiones fue detenido un hombre que tenía vigentes seis órdenes de captura por este delito.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de Josué David García, de 23 años. El sospechoso fue localizado por personal de la comisaría 13 en la 4ª calle y 5ª avenida de la zona 1 del municipio de San José Pinula, Guatemala.

"La PNC incrementó la búsqueda y captura de extorsionistas. De esa cuenta fue consignado este hombre, quien es requerido por seis juzgados diferentes por el delito de extorsión", señaló lai institución de seguridad.

Compartió que cinco órdenes fueron emitidas por juzgados de Guatemala y la otra por un juzgado de Chimaltenango, fechadas el 3 y 12 de abril y el 19 de agosto de 2024, también el 19 y 26 de febrero y 17 de julio del presente año.

Prestaba cuentas

De acuerdo con la investigación de este caso, presuntamente García colaboraba con grupos dedicados al cobro de extorsión que operan en distintos sectores.

Específicamente, su función era prestar su cuenta bancaria a los pandilleros para recibir dinero de extorsión que exigían a comerciantes. A cambio de ese actuar, recibía parte del dinero en compensación.

Empresarios del transporte de pasajeros denunciaron meses atrás que las extorsiones en su contra han aumentado, por lo que anualmente llegan a pagar hasta 600 millones de dólares y aseguran que la mayoría de actos delictivos en su contra se concentran en el suroeste del país y en la capital.

La cifra fue expuesta por el presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, Carlos Vides, quien durante una conferencia de prensa advirtió que unas 180 mil unidades están sujetas a extorsiones en todo el país, especialmente en las que cubren las rutas hacia el suroeste.

