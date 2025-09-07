La cercanía de la Onda del Este 30 causará lluvias el lunes

Según el pronostico del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para el próximo lunes se espera un ambiente cálido y soleado, aunque se espera el acercamiento de la onda del este número 30. En ese sentido, el ente de pronósticos informó este domingo 7 de septiembre de 2025 que durante la jornada también se experimentarán áreas con neblina al amanecer en los Valles de Oriente, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central.
La previsión del Insivumeh agrega que habrá "pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante la mañana". Posteriormente el cielo estará medio nublado, por lo que se esperan lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, principalmente del sur al centro del país.
Los mayores acumulados podrían presentarse en Bocacosta y al sur de Altiplano Central. Las condiciones meteorológicas predominantes en el país son favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas (abundante lluvia y viento fuerte con posible caída de granizo) en lugares de mayor elevación", explicó el Insivumeh.
Recomendaciones por las lluvias
Los expertos del Insivumeh pidieron "continuar con las medidas de precaución necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa o daños en la red vial del país".