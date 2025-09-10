Trágico accidente: padre e hijas mueren atropellados en Izabal

La mañana de este miércoles, 10 de septiembre, se registró un accidente que provocó una tragedia para una familia en Izabal. Un padre llevaba a sus dos hijas, menores de edad, al colegio cuando su motocicleta fue impactada por un tráiler.
El impacto provocó la muerte de las tres personas que viajaban en la motocicleta en el kilómetro 258 de la carretera C-A9 Norte, jurisdicción de Morales, en el referido departamento.
El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga dejando una escena de dolor.
Brigadas de Provial brindan seguridad vial en ese tramo de la ruta al Atlántico CA-9 Norte, ya que por el momento se encuentra cerrado el paso.
Alto riesgo de viajar en motocicleta en Guatemala
A pesar de que en Guatemala el parque vehicular de motocicletas se ha incrementado en los últimos años, debido a la falta de un servicio de transporte público, urbano y extraurbano, digno, los conductores de motos se ven mayormente implicados en accidentes viales y que se ven afectados por la vulnerabilidad al conducir.
Para este 2025 se calcula que hay unas 2.8 millones de motocicletas, casi el 48 % del parque vehicular total.
En 2024, los motociclistas estuvieron involucrados en 4,591 accidentes durante los primeros siete meses, un aumento del 6 % respecto al mismo periodo de 2023. Hubo 4,032 lesionados y 979 fallecidos.
Autoridades del Hospital Roosevelt se han pronunciado por el incremento de accidentes que involucran motoristas y ha exigido a las autoridades competentes que se atienda esta situación de seguridad vial.