 Trágico accidente: padre e hijas mueren atropellados en Izabal
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga dejando una escena de dolor y consternación.

Compartir:
Escena del accidente en Morales, Izabal., Cortesía
Escena del accidente en Morales, Izabal. / FOTO: Cortesía

La mañana de este miércoles, 10 de septiembre, se registró un accidente que provocó una tragedia para una familia en Izabal. Un padre llevaba a sus dos hijas, menores de edad, al colegio cuando su motocicleta fue impactada por un tráiler.

El impacto provocó la muerte de las tres personas que viajaban en la motocicleta en el kilómetro 258 de la carretera C-A9 Norte, jurisdicción de Morales, en el referido departamento.

El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga dejando una escena de dolor.

Brigadas de Provial brindan seguridad vial en ese tramo de la ruta al Atlántico CA-9 Norte, ya que por el momento se encuentra cerrado el paso.

Alto riesgo de viajar en motocicleta en Guatemala

A pesar de que en Guatemala el parque vehicular de motocicletas se ha incrementado en los últimos años, debido a la falta de un servicio de transporte público, urbano y extraurbano, digno, los conductores de motos se ven mayormente implicados en accidentes viales y que se ven afectados por la vulnerabilidad al conducir.

Para este 2025 se calcula que hay unas 2.8 millones de motocicletas, casi el 48 % del parque vehicular total.

En 2024, los motociclistas estuvieron involucrados en 4,591 accidentes durante los primeros siete meses, un aumento del 6 % respecto al mismo periodo de 2023. Hubo 4,032 lesionados y 979 fallecidos.

Autoridades del Hospital Roosevelt se han pronunciado por el incremento de accidentes que involucran motoristas y ha exigido a las autoridades competentes que se atienda esta situación de seguridad vial. 

En Portada

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patriast
Nacionales

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patrias

10:48 AM, Sep 10
Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

10:02 AM, Sep 10
Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler t
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

09:56 AM, Sep 10
Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera t
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

11:19 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos