CODISRA afirma que la indumentaria típica "no es disfraz"

En el marco de las actividades patrias por el 204 aniversario de la Independencia, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) enfatizó sus redes sociales que la indumentaria de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka en el país, "no es un disfraz". La entidad añadió que la vestimenta tampoco es "un accesorio folclórico" al rechazar el racismo durante las festividades de septiembre.
En ese sentido, la entidad resaltó que la indumentaria "es memoria viva, identidad y dignidad" y por ende, pidieron que en esta celebración se recuerde que el respeto es la base de una verdadera convivencia. El mensaje lo acompañaron con la frase "al racismo se le dice NO en todo momento y en todo lugar".
"La indumentaria de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka tiene historia, significado profundo de identidad territorial y pertenencia", enfatizó CODISRA.
Asimismo, la entidad recalcó que "en la celebración de la patria es urgente reconocer y respetar el uso de la indumentaria indígena". En un segundo afiche, CONDISRA reiteró que la indumentaria indígena "no debe utilizarse como disfraz en ningún contexto, ni en quermeses escolares, mercaditos de celebración, ni en otras actividades recreativas o festivas".
