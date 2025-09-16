 Decomisan objetos ilegales en requisas en Escuintla y Zacapa
Nacionales

Decomisan objetos de tenencia ilícita durante requisas en Escuintla y Zacapa

Los operativos de combate a las extorsiones continúan en los centros de detención.

Proceso de requisa en la cárcel "Los Jocotes", Zacapa., DGSP
Proceso de requisa en la cárcel "Los Jocotes", Zacapa. / FOTO: DGSP

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dio a conocer este martes 16 de septiembre que en las últimas horas se llevaron a cabo requisas en dos centros de detención ubicados en los departamentos de Escuintla y Zacapa. Como resultado fueron decomisados objetos de tenencia ilícita.

De acuerdo con la información compartida, estos operativos forman parte de las acciones estratégicas contra las extorsiones, que de manera constante se implementan para hacerle frente a este y otros delitos.

"Como parte del trabajo coordinado por Inteligencia Penitenciaria junto a directores y subdirectores de los distintos centros carcelarios, se realizaron requisas en dos centros penitenciarios estas requisas", señaló la institución.

Con respecto a los artículos decomisados, se indicó que se trata de los siguientes:

Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla (Sector 2):

  • 5 teléfonos celulares.
  • 2 tarjetas SIM.
  • Cables y adaptadores.

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres "Los Jocotes" (Sector 1):

  • 2 teléfonos celulares.
  • 2 cargadores.
  • 1 chip.

Los objetos ilícitos incautados fueron puestos a disposición de la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, para el seguimiento correspondiente.

Tras dar a conocer estos resultados, el Sistema Penitenciario reafirmó su compromiso de reducir las extorsiones desde los centros de privación de libertad.

El Gobierno asegura que está combatiendo la corrupción en las cárceles

El Gobierno de Guatemala advirtió en junio pasado que no tolerará la corrupción en el sistema penitenciario y que las requisas realizadas hasta entonces habían permitido recuperar el control de sus cárceles.

"No vamos a tolerar ningún acto de corrupción de nuestro personal", expresó en una rueda de prensa el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, José Portillo.

De acuerdo con el funcionario, para ese momento, durante 2025 se habían realizado un total de 140 requisas con el apoyo de las fuerzas de seguridad en las prisiones del Sistema Penitenciario.

En esas diligencias se han decomisado docenas de electrodomésticos y teléfonos celulares, además de armas y otros objetos prohibidos dentro de las prisiones.

"Estamos firmemente controlando el soborno y la corrupción", puntualizó el viceministro, quien añadió que "vamos a ser fuertes y contundentes en el Sistema Penitenciario".

Emisoras  Escúchanos