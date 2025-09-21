 Accidente de bus en la Interamericana: Atienden a 3 heridos
Nacionales

Accidente de bus en ruta Interamericana: Atienden a tres heridos

Bomberos Municipales Departamentales confirman el choque de un bus en la ruta Interamericana, con saldo de tres lesionados.

En medio de las fuertes lluvias de Chimaltenango, los bomberos atendieron a tres heridos por el accidente., Bomberos Municipales Departamentales.
En medio de las fuertes lluvias de Chimaltenango, los bomberos atendieron a tres heridos por el accidente. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Por medio del número telefónico 1554, varios usuarios de la carretera Interamericana llamaron a los Bomberos Municipales Departamentales, por un accidente de tránsito que involucró a un bus y a una motocicleta. Los paramédicos informaron que el percance ocurrió en el kilómetro 60 con saldo de tres personas heridas, quienes tuvieron que ser asistidas y trasladadas a un centro asistencial.

Según el relato de los rescatistas, la unidad de transporte de pasajeros impactó contra el vehículo de dos ruedas por causas que se ignoran, lastimando a los tres ocupantes del otro vehículo. Fueron bomberos que radican en Zaragoza, Chimaltenango, quienes atendieron el percance, pese a las lluvias que se registraban en el citado tramo.

El referido cuerpo de bomberos precisó que el accidente se registró en uno de los ingresos al Liberamiento de Chimaltenango, donde por momentos hubo tránsito lento por el percance. Las autoridades no descartaron que el incidente haya sido causado por la poca visibilidad por la lluvia, por el asfalto mojado o por el exceso de velocidad.

Motorista fallece en accidente vial en calzada Roosevelt

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el arriate central de esta importante arteria, en dirección hacia San Lucas.

