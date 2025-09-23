 Capturan a "Teketeke", señalado de asesinato
Alias "Teketeke", señalado de asesinato, vuelve a prisión

El sospechoso está vinculado con el crimen contra una mujer por presunta disputa de territorio entre grupos criminales. Ya estuvo en la cárcel 13 años.

Alias "Teketeke" y otras dos personas más fueron detenidas durante un operativo en Jocotán., PNC
Alias "Teketeke" y otras dos personas más fueron detenidas durante un operativo en Jocotán. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de Byron Francisco Dubón Álvarez, de 50 años, alias "Teketeke", sindicado del delito de asesinato, quien tenía vigente una orden de aprehensión y cuenta con antecedentes penales.

De acuerdo con el informe emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el sindicado fue ubicado en el marco de un operativo a cargo de investigadores de la Sección contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en el barrio San Sebastián, Jocotán, Chiquimula.

Dubón es el presunto responsable del crimen contra una mujer de 23 años, ocurrido en el barrio Cementerio, Jocotán, el 26 de agosto de 2025. La víctima viajaba a bordo de un mototaxi y fue atacada con arma de fuego por individuos que se desplazaban en dos motocicletas.

Las investigaciones revelaron que el ataque presuntamente habría surgido en el marco de disputas de territorio por la venta y distribución de drogas.

En seguimiento a este caso, el personal policial llevó a cabo seis diligencias de allanamiento en la referida localidad, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Como resultado del operativo se hizo efectiva la orden de detención emitida por el juzgado de Chiquimula el 17 de septiembre de 2025.

Además de estar vinculado con este crimen, Dubón tendría relación con otros hechos delictivos. La PNC reveló que el sospechoso tiene un antecedente por asesinato del 15 de junio del año 2012 y estuvo en la cárcel 13 años.

Resultados del operativo

Además del "Teketeke", en el marco de los allanamientos fueron detenidos dos hombres, identificados como Oswaldo Moz Já, de 43 años; y Gersin Estuardo Suchite López, de 18 años, supuestos cómplices de crimen contra la mujer.

De igual forma, las autoridades también localizaron dos pistolas, una con licencia y la otra no; siete tolvas y 169 municiones. También dos bolsas grandes con marihuana y dos teléfonos celulares.

En otro inmueble, ubicado en el barrio San Sebastián del mismo municipio, únicamente fue secuestrado un teléfono celular.

Elementos decomisados durante operativo en el que fue capturado alias "Teketeke". - PNC

