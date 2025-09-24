 Localizan cuerpo de niño arrastrado por río en Zacapa
Nacionales

Localizan cuerpo de niño arrastrado por río en Zacapa

La semana pasada, la corriente arrastró al menor y su madre en La Unión.

., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la localización del cuerpo sin vida de un niño de cinco años que el pasado 16 de septiembre fue arrastrado por la corriente del río Pital en la aldea Taguayní, municipio de La Unión, Zacapa.

En esa ocasión, se notificó que una mujer y su hijo menor de edad estaban desaparecidos después del paso de una correntada por el área donde ellos se encontraban. Desde que se informó a las autoridades, se coordinó la búsqueda respectiva.

Las labores inmediatas de los socorristas permitieron localizar a la madre, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y otros problemas de salud, por lo que se le brindó atención pre-hospitalaria y posteriormente fue trasladada a la emergencia del Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad.

"Lamentablemente el menor lo ha sido localidad y se ha continuado desplegando personal al lugar para llevar a cabo labores de localización y rescate del menor río a bajo", explicó un portavoz de la institución en su momento.

Los días pasaron y las acciones para intentar ubicar al niño se mantuvieron en desarrollo. Los equipos de socorristas y del Ejército de Guatemala, con el apoyo de vecinos, finalmente dieron como resultado su localización.

Fue en horas de la noche del martes 23 de septiembre que el pequeño fue encontrado en el sector El Pital, colonia Taguayní, La Unión, Zacapa. Tras recuperar el cuerpo, los Bomberos Municipales Departamentales procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes.

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridLiga Nacional
