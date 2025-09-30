Mexicano expulsado de Guatemala por homicidio: Detalles

Las fuerzas de seguridad de Guatemala, en cumplimiento al plan de control fronterizo, gestionaron este martes 30 de septiembre la expulsión del territorio de un ciudadano mexicano que se encontraba de manera ilegal en territorio guatemalteco y era buscado por autoridades mexicanas.
En horas de la mañana, por medio de Interpol Guatemala, se llevó a cabo el retiro del país de Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias "El Peque" ya que se encontraba de manera ilegal en territorio nacional y tenía situaciones pendientes con la justicia de su país.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), esta persona tenía vigente una orden de captura en México por el delito de homicidio calificado, que le fue emitida el 18 de enero de 2021.
"Este mexicano fue detectado esta madrugada en la aldea Camojá, La Libertad, Huehuetenango, y ahora es entregado a autoridades de México", destacó la entidad de seguridad en el informe emitido sobre este caso.