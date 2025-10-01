 PNC recupera vivienda tomada por pandilleros en Villa Nueva: cinco capturados
Nacionales

PNC recupera vivienda tomada por pandilleros en Villa Nueva: cinco capturados

El propietario del inmueble salió el 15 de septiembre y ya no pudo regresar, pues incluso habían sido cambiadas las cerraduras.

Cinco presuntos pandilleros fueron detenidos durante el operativo., PNC
Cinco presuntos pandilleros fueron detenidos durante el operativo. / FOTO: PNC

Cinco presuntos pandilleros del Barrio 18 que se habían apropiado de una vivienda fueron capturados anoche, en un operativo realizado por policías de la comisaría 14, en el sector B, del asentamiento "17 de Diciembre", zona 12 de Villa Nueva.

Según la PNC luego de una denuncia ciudadana, los policías actuaron inmediatamente al tener conocimiento sobre estos sujetos que se habían adueñado de una vivienda que es propiedad de una persona víctima de extorsión y que había salido del inmueble desde el pasado 15 de septiembre.

Frente al domicilio se encontraban estacionadas dos motocicletas, las cuales fueron consignadas para las investigaciones correspondientes, además a los detenidos se les incautaron una chapa de puerta que ya había sido reemplazada por otra, varios martillos, una sierra de punta, desarmadores y dos televisores.

