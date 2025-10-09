 100 años de prisión para pandilleros por crimen en fiesta
Nacionales

Pandilleros reciben 100 años de prisión por crimen en fiesta de 15 años

Cuatro personas, incluida una niña, murieron en el marco del ataque ocurrido durante una celebración en Amatitlán.

El Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Amatitlán, Guatemala, dictó penas de 100 años de prisión inconmutables contra cuatro miembros de la clica Crazy Gangster, de la pandilla del Barrio 18, que fueron encontrados culpables de cometer un múltiple crimen durante una fiesta de 15 años.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el 18 de noviembre de 2023 se registró un ataque armado durante una celebración en un sector de Las Trojes, Amatitlán. El saldo fue de cuatro personas fallecidas, incluida una niña de un año de edad.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión llevó a cabo las investigaciones correspondientes y determinó que los cuatro integrantes del referido grupo delictivo eran los responsables de esta matanza y las pruebas fueron puestas a disposición del tribunal.

"La fiscalía logró probar que los cuatro individuos se concertaron y planificaron la ejecución de las víctimas. La evidencia presentada detalló el rol específico de cada condenado dentro de la estructura criminal", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Según la oficina, alias "Chan" fue el sicario que ejecutó materialmente el crimen. Mientras tanto, alias "Escándalo", "El Joker" y "Cupa", participaron como coordinadores del ataque o hommies brincados dentro de la pandilla, dándole instrucciones de cómo ejecutar el hecho, antes, durante y después del crimen.

Penas impuestas a pandilleros

Con base en los elementos probatorios, el tribunal resolvió dictar sentencia condenatoria contra los acusados por el delito de asesinato, siendo la pena de 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos a cada acusado.

Además, fue programada para el 15 de octubre 2025 la audiencia de reparación digna a favor de los familiares de las víctimas.

"La condena es resultado de una sólida investigación de esta agencia fiscal que, además, permitió evitar la participación de estos pandilleros en otros asesinatos, pues fueron llevados ante la justicia", puntualizó el MP.

