Karin Herrera reacciona tras conocer de la fuga de reos

La presidenta en funciones, Karin Herrera, reaccionó ante la noticia de la fuga de 20 reclusos del centro carcelario Fraijanes II, durante la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025. Herrera calificó de inaceptable lo ocurrido en el Sistema Penitenciario (SP) y destacó que los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley.
La mandataria en funciones informó que, desde la tarde de ayer, le ha dado seguimiento a los hechos y hoy le pidió al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que la búsqueda y recaptura de los privados de libertad fugados es una prioridad.
Herrera también confirmó que pidió que se le informara al pueblo de Guatemala, a la mayor brevedad, a través de una conferencia de prensa.
Herrera se manifestó en torno a la fuga de 20 reos, incluyendo a por lo menos ocho líderes de la pandilla del barrio 18, quienes se fugaron del penal donde guardaban prisión, evadiendo los controles. El director del SP, Ludin Godínez, confirmó las acciones este domingo durante una rueda de prensa en la que manifestó que los hechos se fueron dando con la posible complicidad interna y externa del penal.
Otras reacciones ante la fuga
Además, el diputado José Chic reaccionó en sus redes sociales criticando que al momento de la conferencia de prensa no hayan aparecido funcionarios como el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
El congresista analizó el espacio donde se desarrolló la rueda de prensa y también criticó la ausencia del viceministro, Rolando Portillo, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Estuardo Boteo.
Chic calificó de "preocupante" que, en medio de la crisis con los pandilleros, se hayan ausentado los actores que describió. El parlamentario opinó que el jefe de la cartera del Interior debió encabezar la conferencia de prensa para dar a conocer lo ocurrido.
Vamos a solicitar los informes y vamos a solicitar respuestas porque la población guatemalteca no puede seguir viviendo en un sistema de indefensa y también se debe dar con los responsables", afirmó Chic.