 Magistrados de la CSJ sin acuerdos para elegir presidente
Nacionales

Magistrados de la CSJ sin acuerdos para elegir presidente

Tras el primer pleno para elegir presidente de la CSJ y OJ, estos fueron los acuerdos alcanzados por los magistrados.

La primera reunión de magistrados se desarrolló a puerta cerrada., Archivo.
La primera reunión de magistrados se desarrolló a puerta cerrada. / FOTO: Archivo.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebró su primera reunión para elegir presidente del Organismo Judicial (OJ) durante la noche de este domingo 12 de octubre de 2025, aunque no lograron acuerdos para elegir al nuevo titular. La reunión estaba programada para arrancar a las 17:00 horas, pero los togados llegaron a la sala de audiencias pasadas las 18:00 horas para la primera sesión.

Al cierre, los togados habían decidido realizar una nueva ronda de votación a las 23:30 horas. De no encontrar titular del OJ, el pleno deberá reunirse nuevamente este lunes 13 de octubre de 2025 para intentar una nueva ronda de votación en la que puedan elegir al nuevo titular del OJ.

Cabe resaltar que la reunión se realizó a puerta cerrada, pese a que organizaciones internacionales han hecho un llamado a que las negociaciones sean públicas. Los plazos establecen que el nuevo magistrado presidente de la CSJ sea electo este lunes, pero se desconoce si los integrantes del pleno lograrán alcanzar los votos necesarios para designar al nuevo titular.

En años anteriores, los involucrados han tardado meses en lograr acuerdos que permitan designar este importante cargo. De hecho, en la primera elección de estos magistrados fue necesario que recibieran presiones internas y externas para proceder con la adjudicación.

Durante la jornada de este domingo, se realizaron dos rondas de votaciones, en la primera no se habrían alcanzado acuerdos porque ninguno de los togados habría manifestado interés en el cargo, comentaron.

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosReal MadridLluviasredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
