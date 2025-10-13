Extorsión policial a turistas hondureños en Guatemala

Un video difundido por medios internacionales se viralizó y provocó indignación en redes sociales. En las imágenes se observa a un joven turista hondureño aparentemente entregando dinero a un supuesto agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala, mientras otros acompañantes observan la escena desde el interior de un vehículo.
El clip muestra lo que parecería ser un acto de extorsión por parte del presunto agente policial hacia un grupo de turistas procedentes de Honduras que se encontraba de visita en territorio guatemalteco.
Según los viajeros, el uniformado les habría exigido dinero en efectivo para permitirles continuar su recorrido. Los testimonios se suman a otras denuncias recientes sobre presuntas extorsiones cometidas contra turistas y viajeros extranjeros, lo que ha generado preocupación respecto a la seguridad y al trato que reciben los visitantes en el país.
Sin pronunciamiento oficial
Usuarios en redes sociales han expresado su rechazo al comportamiento captado en el video y han exigido una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han emitido una versión oficial ni informado sobre acciones disciplinarias en contra del supuesto agente involucrado.
El caso se produce en un contexto complicado para el Ministerio de Gobernación, que enfrenta cuestionamientos por la reciente fuga de reos y por los constantes señalamientos hacia la PNC. El incidente reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la transparencia en las actuaciones policiales, señalan los usuarios.