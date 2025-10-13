 Extorsión policial a turistas hondureños en Guatemala
Nacionales

Video que involucra a supuesto agente de la PNC y turistas hondureños genera nueva polémica

Presunta extorsión policial a turistas hondureños en Guatemala se hace viral en redes sociales.

Compartir:
Denuncian supuesta extorsión en Guatemala., Captura de pantalla video X.
Denuncian supuesta extorsión en Guatemala. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido por medios internacionales se viralizó y provocó indignación en redes sociales. En las imágenes se observa a un joven turista hondureño aparentemente entregando dinero a un supuesto agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala, mientras otros acompañantes observan la escena desde el interior de un vehículo.

El clip muestra lo que parecería ser un acto de extorsión por parte del presunto agente policial hacia un grupo de turistas procedentes de Honduras que se encontraba de visita en territorio guatemalteco.

Según los viajeros, el uniformado les habría exigido dinero en efectivo para permitirles continuar su recorrido. Los testimonios se suman a otras denuncias recientes sobre presuntas extorsiones cometidas contra turistas y viajeros extranjeros, lo que ha generado preocupación respecto a la seguridad y al trato que reciben los visitantes en el país.

Sin pronunciamiento oficial 

Usuarios en redes sociales han expresado su rechazo al comportamiento captado en el video y han exigido una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han emitido una versión oficial ni informado sobre acciones disciplinarias en contra del supuesto agente involucrado.

El caso se produce en un contexto complicado para el Ministerio de Gobernación, que enfrenta cuestionamientos por la reciente fuga de reos y por los constantes señalamientos hacia la PNC. El incidente reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la transparencia en las actuaciones policiales, señalan los usuarios. 

Ministro de Gobernación: “No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situación”

El titular de la cartera del Interior, Francisco Jiménez, indicó que se activaron todos los esfuerzos para ubicar a los 19 reos fugados de Fraijanes que continúan prófugos.

En Portada

Ministro de Gobernación: No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situaciónt
Nacionales

Ministro de Gobernación: "No estoy considerando la renuncia; no voy a dejar a medias esta situación"

08:58 AM, Oct 13
Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugadost
Nacionales

Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugados

07:47 AM, Oct 13
Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reost
Nacionales

Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reos

10:08 AM, Oct 13
A una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?t
Nacionales

A una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?

11:02 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosLluviasMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos