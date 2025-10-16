Accidente deja tres personas fallecidas en Ruta Interamericana

La tarde de este jueves 16 de octubre se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 97 de la Ruta Interamericana Occidente que dejó a tres personas muertas, informaron Bomberos Municipales Departamentales.
Elementos de las estaciones de Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán, Patzicía y Santa Cruz Balanyá localizaron en el interior de uno de los vehículos involucrados en el hecho de tránsito, a tres personas fallecidas por lo que se procede a notificar a las autoridades correspondientes.
Las Víctimas permanecen sin ser identificadas, ya que se encuentran a la espera de las autoridades para diligencias correspondientes.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial también atiende un hecho de tránsito en el kilómetro 241 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de Pajapita, San Marcos.
En el lugar murió una persona que fue atropellada, el paso se encuentra cerrado en ambos sentidos, por lo que se desvía el tránsito.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*