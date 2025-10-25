Arrancan preparativos por desfile de fieros en Villa Nueva

Cada vez falta menos para las actividades del 1 de noviembre, cuando se celebre el Día de todos los Santos a nivel nacional y en ese sentido, las autoridades de tránsito de Villa Nueva se declararon listas para dar asistencia a los vecinos y turistas que acostumbran disfrutar del desfile de fieros. Dalia Santos, vocera de la PMT local, informó que para esas actividades realizarán cierres desde la 16 avenida de la zona 4, hasta la 3ª. calle de la zona 1.
Santos explicó que se hacen desvíos en este tramo porque es la ruta que conduce de manera directa hacia el Cementerio General de Villa Nueva, donde se espera la asistencia masiva de residentes. Además, en la referida arteria habrá fuerte presencia de comerciantes que ofrecen desde flores hasta comida típica, entre otras atracciones.
Santos subrayó que el desfile de fieros empieza muy temprano el 1 de noviembre, por lo que pidió planificar los recorridos con bastante anticipación. La comunicadora recalcó que en estas arterias el paso se libera hasta las 20:00 horas del mismo 1 de noviembre, aproximadamente.
Garantizan la limpieza en el desfile de fieros
Santos anunció que la Municipalidad de Villa Nueva implementará el tren de limpieza para los actos posteriores del evento, con el fin de dejar las calles totalmente limpias.
En cuanto al tránsito aseguró que habrá agentes de la PMT de Villa Nueva dando instrucciones y desviando a los conductores hacia vías alternas. Explicó que quienes se incorporan a las zonas 1 y 5 del municipio, desde la carretera CA-9, podrán usar la ruta conocida como COVITIGS.
En tanto, el Bulevar Reformadores será otra de las opciones para quienes quieran agilizar su paso a distintos destinos.
