CIG califica el robo de armamento como un riesgo para todos los guatemaltecos

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó el robo de armamento del Ejército como "un riesgo para la seguridad de todos los guatemaltecos". La entidad emitió un comunicado para referirse por el hurto que ocurrió en las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, afirmando que "es inaceptable".
Este hecho revela una grave falta de control por parte de las autoridades del Ministerio de la Defensa sobre armas de alto poder que representan una amenaza directa para la vida de los guatemaltecos y para la seguridad nacional", expresó la CIG.
Además, la CIG mencionó "otros graves acontecimientos recientes como la fuga de reos". La cámara recalcó que este hecho "evidencia un deterioro de la gobernabilidad y de la capacidad del Estado de proteger a la población".
"Un comunicado no es suficiente. Guatemala necesita acciones inmediatas, responsabilidades claras y absoluta transparencia sobre el avance de la investigación y sobre las medidas que se están implementando para salvaguardar la seguridad de los guatemaltecos", puntualizó.
Peticiones de la CIG a las autoridades
Asimismo, la citada cámara afirmó que exige a las autoridades competentes "restablecer los mecanismos de control y supervisión efectivos que impidan que incidentes como este se repitan". Finalmente, consideraron que "la seguridad ciudadana no puede seguir comprometida".