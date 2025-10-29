 Denuncia contra agente de PMT atropellada en zona 9
Nacionales

Presentan denuncia contra agente de PMT atropellada en zona 9

La defensa de la conductora implicada en el caso denunció a la agente de la PMT por diferentes delitos, incluido lesiones y abuso de autoridad.

Después de que fuera ligada a proceso penal bajo señalamientos de haber atropellado a una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en un sector de la zona 9 capitalina, la conductora implicada en este incidente decidió, junto con sus abogados, accionar legalmente contra la trabajadora de la Municipalidad de Guatemala.

Según se informó este miércoles, 29 de octubre, la defensa de Marylin Ángel Menéndez presentó una denuncia en contra de la agente Katherin Hernández por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de deberes y lesiones.

El referido incidente ocurrió el pasado lunes en la 7ª avenida y 13 calle de la zona 9, en cercanías de una estación de TransMetro. Los hechos quedaron captados en videos que circulan en las redes sociales.

De acuerdo con la comuna capitalina, la agente Hernández, identificada con la chapa número 2126, se encontraba desempeñando sus funciones de regulación, priorizando el paso peatonal hacia la estación de buses, cuando fue impactada por un vehículo particular.

De forma preliminar se indicó que la automovilista permanecía sobre el "paso de cebra" y la trabajadora le habría solicitado que se movilizara. Ante su negativa, optó por empezar a tomar datos del vehículo. En ese momento, la automovilista puso en marcha el carro y arrastró por varios metros a la agente.

Ante lo ocurrido, una compañera de la afectada, así como varios motoristas se acercaron para verificar la situación y ofrecer apoyo a la agente.

Tras el incidente con la agente de la PMT, la conductora implicada fue detenida en cercanías de donde ocurrió el hecho, en el momento en el que pretendía ingresar a un parqueo privado. Mientras tanto, la agente fue trasladada a un centro asistencial, ya que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Conductora involucrada podrá seguir proceso fuera de prisión

El Juzgado de Turno de Paz Penal de la Torre de Tribunales resolvió ayer ligar a proceso penal a Marylin Gabriela Ángel Menéndez, quien fue detenida por atropellar a la agente de la PMT en zona 9. La conductora podrá evitar la prisión, pues fue beneficiada con medidas sustitutivas.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

