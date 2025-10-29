 Costo del fiambre: Estos precios se encuentran en la zona 1
Nacionales

Comerciantes de diferentes mercados compartieron un listado de precios para los ingredientes del tradicional fiambre.

Comerciantes de diferentes mercados compartieron los precios para la elaboración del fiambre. / FOTO: Omar Solís.

La elaboración del fiambre es una de las tradiciones más emblemáticas entre los guatemaltecos, por lo que la demanda de los ingredientes aumenta a finales de octubre. Después de un recorrido por varios comercios de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, se determinaron algunos costos en estos centros de abastos.

En cuanto a las legumbres para el fiambre, los comerciantes comentaron que el precio de las remolachas ronda los Q30 por docena. Asimismo, la libra de ejote se cotiza a un costo de Q15, compartieron los vendedores.

El recorrido para consultar precios, que incluyó al Mercado Central, Mercado Sur Dos y otros locales reveló costos como estos:

  • Q25.00 un repollo entero,
  • Q35.00 la libra de arvejas,
  • Q4.00 la unidad de zanahoria, dependiendo del tamaño,
  • Q20.00 la libra de col de Bruselas,
  • Q5.00 la bolsita de pacaya,
  • Q8.00 la libra de cebolla.

Embutidos para el fiambre

Entre los ingredientes más buscados para el fiambre se pueden encontrar las carnes y los embutidos, que son los que tienen mayor demanda de parte de los comensales y amas de casa. En ese rubro, los vendedores compartieron el siguiente listado de costos:

  • Q25.00 la libra de jamón,
  • Q38.00 la libra de salami,
  • Q17.00 la libra de salchichas, dependiendo la calidad,
  • Q42.00 el Chorizo por libra,
  • Q38.00 Chorizo negro por libra,
  • Q40.00 Chorizos copetines. 

Con información del fotoperiodista Omar Solís.

