Costo del fiambre: Estos precios se encuentran en la zona 1

La elaboración del fiambre es una de las tradiciones más emblemáticas entre los guatemaltecos, por lo que la demanda de los ingredientes aumenta a finales de octubre. Después de un recorrido por varios comercios de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, se determinaron algunos costos en estos centros de abastos.
En cuanto a las legumbres para el fiambre, los comerciantes comentaron que el precio de las remolachas ronda los Q30 por docena. Asimismo, la libra de ejote se cotiza a un costo de Q15, compartieron los vendedores.
El recorrido para consultar precios, que incluyó al Mercado Central, Mercado Sur Dos y otros locales reveló costos como estos:
- Q25.00 un repollo entero,
- Q35.00 la libra de arvejas,
- Q4.00 la unidad de zanahoria, dependiendo del tamaño,
- Q20.00 la libra de col de Bruselas,
- Q5.00 la bolsita de pacaya,
- Q8.00 la libra de cebolla.
Embutidos para el fiambre
Entre los ingredientes más buscados para el fiambre se pueden encontrar las carnes y los embutidos, que son los que tienen mayor demanda de parte de los comensales y amas de casa. En ese rubro, los vendedores compartieron el siguiente listado de costos:
- Q25.00 la libra de jamón,
- Q38.00 la libra de salami,
- Q17.00 la libra de salchichas, dependiendo la calidad,
- Q42.00 el Chorizo por libra,
- Q38.00 Chorizo negro por libra,
- Q40.00 Chorizos copetines.
Con información del fotoperiodista Omar Solís.