 Accidente cobra cinco vidas en aldea Santo Domingo Secaj
Nacionales

Bomberos Municipales Departamentales informaron que por causas desconocidas, un carro cayó en un barranco de esta localidad.

El accidente ocurrió en horas de la madrugada, según los cuerpos de rescate., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente ocurrió en horas de la madrugada, según los cuerpos de rescate. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales atendió un accidente de tránsito la madrugada de este domingo 2 de noviembre, confirmando el saldo fatal de cinco personas fallecidas, en la aldea Santo Domingo Secaj, en el municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz. El vocero del citado cuerpo de rescatistas, Mario Upun, describió que el carro que se accidentó cayó a la hondonada que mide 75 metros, aproximadamente.

Rescatistas de la estación de San Juan Chamelco, Alta Verapaz atendieron la emergencia a bordo de dos ambulancias y reportaron que, además de los fallecidos, lograron rescatar a seis personas con vida, a quienes dieron atención prehospitalaria y trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Cobán.

Los integrantes de la citada estación de Bomberos Municipales Departamentales trabajaron durante la madrugada para extraer a las cinco personas que fallecieron. Posteriormente, notificaron a las autoridades correspondientes para las diligencias de rigor.

Un niño entre las víctimas mortales

En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar que dentro de los fallecidos figuran los restos mortales de un niño. Los bomberos aplicaron técnicas de prevención al momento de subir los cinco cuerpos a la superficie, entre las que se incluyó proteger los cadáveres con plásticos negros.

Se espera que después de las diligencias de rigor del Ministerio Público se puedan identificar las cinco personas fallecidas, así como su procedencia y lugar de destino. Además, las averiguaciones permitirán establecer las causas exactas del accidente de tránsito.

Las imágenes también mostraron que el vehículo que quedó en el fondo del barranco es una camioneta agrícola de cuatro puertas. La misma quedó con las llantas hacia arriba, en el fondo del barranco donde ocurrió la tragedia.

Bomberos Municipales Departamentales recordaron a la población que para reportar emergencias en todo el país pueden llamar al teléfono 1554.

Para realizar las labores de rescate, los cuerpos de socorro contaron con el apoyo de algunos vecinos del sector.

