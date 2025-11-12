Momento en que árbol cae sobre un vehículo en zona 10

En redes sociales circula un video que muestra el preciso instante en que un árbol de grandes proporciones se desploma sobre un vehículo que circulaba por la 19 calle y 10 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
El hecho ocurrió poco después del mediodía del martes 11 de noviembre de 2025 y fue registrado por una cámara de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo una camioneta gris logra pasar segundos antes del colapso, evitando ser impactada por las ramas. Sin embargo, el automóvil que circulaba justo detrás no tuvo la misma suerte y quedó parcialmente cubierto por el árbol caído.
Una mujer que caminaba sobre la banqueta también aparece en el video: al notar el movimiento del árbol, corre para ponerse a salvo, evitando resultar herida.
De acuerdo con los reportes de los Bomberos Municipales, el conductor del vehículo afectado fue auxiliado en el lugar por rescatistas y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes trabajaron para retirar las ramas y liberar el paso vehicular. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales.
Otras emergencias atendidas por fuertes vientos
El desplome del árbol se atribuye a los fuertes vientos que se han registrado en distintos puntos de la capital durante esta jornada. Ese mismo día, otros incidentes similares se reportaron en diferentes sectores, entre ellos la avenida Las Américas y 6a. calle de la zona 13, donde otro árbol cayó sobre un automóvil, y en la zona 11, donde varias ramas impactaron otros vehículos estacionados.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante la presente semana se prevé la continuidad de vientos fuertes con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en varias regiones del país. Además, advirtió que el descenso de las temperaturas será más notorio durante la noche y madrugada.
Recomendaciones del Insivumeh y autoridades:
- Evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras inestables durante las ráfagas de viento.
- Asegurar objetos en balcones, techos o terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.
- Conducir con precaución, especialmente en zonas arboladas o con cableado aéreo.
- Reportar de inmediato a los cuerpos de socorro cualquier árbol o poste en riesgo de caer.
- Abrigarse adecuadamente durante las horas nocturnas y de madrugada, especialmente en áreas del altiplano.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantener la precaución y atender los boletines meteorológicos para evitar accidentes ante las condiciones climáticas adversas.