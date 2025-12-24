 Restricciones al transporte pesado arranca al mediodía
Nacionales

Restricción al transporte pesado arranca al mediodía

El traslado de alimentos, combustibles y otros cuentan con un permiso especial para continuar trabajando.

Autoridades desvían el tránsito hacia carriles auxiliares en el Periférico y 5a. avenida zona 7. Foto: PMT de Guatemala.
Las medidas buscan reducir el congestionamiento y el nivel de accidentabilidad en las carreteras. / FOTO: Archivo.

Al medio día de este miércoles 24 de diciembre de 2025 arrancará la restricción de circulación al transporte pesado en las carreteras del país, según el anuncio que hizo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el pasado 17 de diciembre. El CIV aseguró que estas restricciones estarán vigentes durante los días de asueto de Navidad y Año Nuevo.

Para tomar esta decisión, la citada cartera emitió el Acuerdo Ministerial 2031-2025, que establece que la medida aplica en dos períodos, desde hoy, hasta el jueves 25 de diciembre a las 23.59 horas.

La misma medida regirá para las fiestas de Año Nuevo, desde el 31 de diciembre a las 12:00 horas del mediodía, hasta el 1 de enero de 2026 a las 23:59 horas. Sin embargo, las autoridades explicaron que quedan exceptuados los transportes e alimentos, bebidas, combustibles, grúas y transporte de equipo audiovisual destinado a eventos debidamente autorizados.

No obstante, las autoridades recalcaron que las excepciones deben contar con la documentación legal que respalde el traslado de su carga. Agregaron que esa documentación fue emitida por la Dirección General de Transportes.

En otras noticias: Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

Autoridades viales de la capital y sus áreas vecinas reportaron vías expeditas, por lo que pidieron precaución para evitar accidentes.

Evaluación de papelería por medio de códigos QR

Para validar el permiso especial de carga en el transporte, los empresarios y transportistas deberán contar con un código QR que lleve a las autoridades a la citada documentación. Para generarlo, explicaron que se deben ingresar los datos registrados en la página que ha habilitado la DGT.

"En esa página se deben llenar los formularios con los datos del piloto, del transporte y el producto que traslada", confirmaron.

La instancia recordó que durante 2024 la unidad de tecnologías de la información de la DGT reportó que para la Navidad se generaron 5 mil 313 códigos QR y que, de ese número, un mil 950 fueron escaneados desde un lector de QR para visualizar la documentación.

En otros años, las autoridades explicaron que las medidas buscan bajar el número de accidentes de tránsito y mejorar la circulación vial en el país.

Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas FM.

