 Accidente deja un muerto y un herido en Santa Rosa
Nacionales

Accidente deja un muerto y un herido en Santa Rosa

Bomberos reportaron que un picop volcó en la ruta de Santa Rosa de Lima al Tecolote en Santa Rosa.

Un vehículo volcó en ruta de Santa Rosa de Lima al Tecolote., Foto Bomberos Municipales Departamentales
Un vehículo volcó en ruta de Santa Rosa de Lima al Tecolote. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

En el kilómetro 33 la ruta de Santa Rosa de Lima al Tecolote en Santa Rosa se registró un accidente de tránsito la tarde de este domingo 28 de diciembre, informaron Bomberos Municipales Departamentales.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Santa Rosa de Lima acudieron al lugar y asistieron a una persona que presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, tras ser estabilizada es trasladada a la emergencia del Hospital de Cuilapa.

Mientras que en el lugar queda una persona fallecida por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes.

Bomberos Voluntarios también reportaron un accidente de tránsito en la 7ma. calle y 32 avenida, bulevar bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco.

Bomberos Voluntarios brindaron atención pre-hospitalaria a tres personas las cuales fueron estabilizadas y posteriormente llevadas al diferentes centros asistenciales.

Otro hecho

Personal de la Cruz Roja Guatemalteca auxilió a ocho personas heridas luego de un accidente de tránsito en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz. 

Un microbús y un vehículo chocaron por causas que se ignoran, personal de la Cruz Roja trasladó a la emergencia y reporta el traslado de un paciente con múltiples traumas hacia el Hospital Regional.

Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verde

El trabajador municipal sufrió una grave lesión tras ser atropellado en la calzada Aguilar Batres.

Con información de Samantaa Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*

Emisoras  Escúchanos