 Marimba Orquesta: Muere Integrante Electrocutado
Nacionales

Integrante de marimba orquesta muere electrocutado durante show en San Pedro La Laguna

Un joven de 19 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en un evento. *Fuerte imagen

MARIMBA5,
MARIMBA5 / FOTO:

Un accidente laboral cobró la vida de un joven en San Pedro La Laguna durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre, cuando un miembro del staff de una marimba orquesta sufrió una descarga eléctrica en pleno evento.

De acuerdo con los reportes preliminares, Ángel Tzoy Tum, de 19 años, intentaba conectar un equipo a la red de energía cuando accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

La descarga provocó quemaduras graves, de segundo y tercer grado, en varias regiones de su cuerpo.

El incidente ocurrió mientras se preparaba un evento musical en el municipio, lo que generó conmoción entre los presentes.

Voceros de los Bomberos Voluntarios informaron que el joven fue atendido de inmediato en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Centro de Atención Permanente (CAP) local.

Pese al rápido traslado y los esfuerzos del personal médico, Ángel falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica. Autoridades y personal de emergencia reiteraron la importancia de actuar con precaución al manipular conexiones eléctricas, especialmente durante el montaje de equipos para eventos.

En el sitio, oficiales de las instituciones pertinentes realizaron las diligencias correspondientes, tomando datos y entrevistando a testigos del suceso para esclarecer lo ocurrido. El impacto emocional entre compañeros y asistentes fue evidente, pues muchos presenciaron el momento en que el joven sufrió el accidente durante los preparativos.

Foto embed
integrante marimba orquesta - Facebook

Llamado a reforzar medidas de seguridad

Las autoridades municipales de San Pedro La Laguna y los cuerpos de socorro hicieron hincapié en la necesidad de extremar las precauciones en la manipulación de instalaciones eléctricas. Resaltaron que este tipo de incidentes puede evitarse adoptando protocolos de seguridad y capacitación adecuada para quienes participan en montajes eléctricos.

Integrantes de grupos musicales y equipos técnicos participaron en una breve ceremonia en la que expresaron condolencias a la familia de la víctima y recordaron la importancia de garantizar condiciones seguras de trabajo en actividades culturales.

Durante el resto del día, la programación habitual de actividades culturales sufrió modificaciones debido al ambiente de duelo que se vive en el municipio. 

