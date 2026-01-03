Accidentes obstaculizan el tránsito en ruta al Atlántico

Una serie de accidentes de tránsito se registró este sábado 3 de enero y ha generado complicaciones en diferentes puntos de la ruta al Atlántico. Los incidentes no dejaron personas heridas, solamente daños materiales.
Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 8.5 de la referida carretera. Por causas no establecidas, cuatro vehículos colisionaron en este punto y quedaron obstaculizando al menos uno de los carriles.
Los Bomberos Municipales evaluaron a las personas que viajaban en todos los vehículos y les brindaron asistencia en el lugar, ya que se determinó que no era necesario su traslado a un centro asistencial.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala para darle el seguimiento correspondiente a esta situación.
Otras emergencias
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que ocurrió un hecho de tránsito en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso. El incidente no dejó personas heridas.
En el lugar hay presencia de brigadas de la institución para darle seguimiento a este incidente. Por ahora, se encuentra obstruido el carril derecho al sur.
Por aparte, se informó que los equipos de Provial le brindan apoyo a un conductor debido a que su vehículo presenta desperfectos mecánicos y se quedó varado en el kilómetro 41, también en el mencionado municipio.
Mientras tanto, en el kilómetro 282.4 de la ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal, hubo una colisión que dejó daños materiales. Debido a este incidente, el paso quedó parcialmente cerrado y las autoridades alternan el paso de vehículos en ese tramo.
Las autoridades han reiterado que la seguridad vial es fundamental para prevenir accidentes y proteger la vida de todas las personas que usan las vías. Respetar las normas de tránsito, como los límites de velocidad, las señales y los semáforos, así como usar el cinturón de seguridad y el casco, reduce significativamente los riesgos.