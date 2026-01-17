 Insivumeh confirma temblor de 3.1 grados este sábado
Nacionales

Insivumeh confirma temblor de 3.1 grados este sábado

Ningún cuerpo de rescate reportó emergencias derivado de un temblor de 3.1 con epicentro en el departamento de Sacatepéquez.

El sismo no causó daños en el territorio nacional. , Archivo.
El sismo no causó daños en el territorio nacional. / FOTO: Archivo.

La tarde de este sábado 17 de enero de 2026 se produjo un temblor de 3.1 en el territorio nacional, según un reporte confirmado del departamento de sismología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La entidad precisó que el temblor ocurrió a las 13:47 horas y que el epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez. Algunos guatemaltecos reportaron haberlo sentido en regiones como el municipio de Mixco.  

Sin embargo, los cuerpos de rescate no reportaron personas afectadas ni daños por el fenómeno. No obstante, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió a los guatemaltecos mantener la calma en caso de estos incidentes.

Asimismo, las autoridades han pedido en reiteradas ocasiones que no se propaguen rumores y que solo se comparta información de fuentes veraces. Conred también a solicitado varias veces que los guatemaltecos mantengan un plan familiar de respuesta ante desastres naturales.

