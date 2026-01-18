Cámara de Industria condena ataques armados contra la PNC

La Cámara de Industria se expresó este domingo (18/01/2026) para condenar los ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) y exigió acciones firmes contra el crimen. En un comunicado indicaron que la Cámara de Industria de Guatemala expresa sus más sinceras condolencias a las familias de los agentes de la PNC fallecidos.
Además, expresaron su solidaridad con los agentes heridos. "Reconocemos y agradecemos el servicio que prestaron a Guatemala, cumpliendo con valentía su deber de proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de los guatemaltecos".
"Estos hechos violentos constituyen un ataque directo contra el Estado de Derecho y una amenaza grave a la paz y seguridad ciudadana", resaltó la Cámara de Industria.
Instamos al Ministerio de Gobernación para tomar acciones firmes y decididas en contra de las maras y pandillas, que ya han sido reconocidas como organizaciones criminales y terroristas", expresó la Cámara de Industria.
Piden mantener la seguridad en favor del desarrollo
Para ello, la entidad aconsejó hacer "uso de todas las herramientas institucionales disponibles para fortalecer la respuesta del Estado, garantizar el orden y proteger a la población".
"Como sector industrial, reiteramos que sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversión, no hay empleo formal y no hay futuro para las familias guatemaltecas", finalizaron.