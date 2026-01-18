Incendio consume local comercial en la ruta a las Verapaces

Vecinos del kilómetro 174 de la ruta a Las Verapaces alertaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios por un incendio que tuvo lugar durante la madrugada de este domingo (18/01/2026) en un local construido con lámina y tubos de metal. A su llegada, los cuerpos de socorro combatieron las llamas desde distintos puntos para evitar que el fuego se propagara a otras propiedades.
Utilizando mangueras de alta presión, los rescatistas logaron controlar y liquidar el incendio, usando un total de 2 mil galones de agua. Los rescatistas precisaron que la atención de esta emergencia estuvo a cargo de la 82 compañía, quienes desplegaron camiones cisterna y motobombas en el área.
Atropellado un kilómetro más adelante
En el mismo lugar, a un kilómetro de distancia, vecinos también reportaron que un hombre fue atropellado por un vehículo que continuó su marcha. Al llegar al kilómetro 175 de la ruta a Las Verapaces, los rescatistas encontraron a un hombre tendido en el asfalto.
Al evaluarlo, los técnicos en urgencias médicas constataron que la víctima no presentaba signos vitales, por lo que pidieron el apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público.
Los rescatistas diagnosticaron que la víctima mortal presentaba politraumatismo en el lugar.