 PNC decomisa 116 motos y 25 carros en diferentes operativos
Nacionales

Las fuerzas de seguridad explicaron que el decomiso se ejecutó por varias razones, entre ellas el robo de los automotores.

Los operativos también se desarrollaron en talleres mecánicos de motocicletas y carros. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que decomisó un total de 116 motos en las últimas horas y 25 automóviles, por diferentes razones. En el caso de los vehículos de dos ruedas, la entidad explicó que 111 fueron incautados por no portar tarjeta de circulación y cinco por contar reporte de robo.

Las autoridades indicaron que las acciones se desarrollaron en todas las rutas y horarios, y que la búsqueda también incluyó talleres mecánicos, donde fueron identificadas más de 500 motocicletas con sus respectivas solvencias. En estos locales también fueron perfiladas varias personas, consignó la PNC.  

Las autoridades advirtieron que habrá sanciones en contra de los conductores de motocicletas que sean sorprendidos ocultando sus placas de circulación o que no las porten. Declararon que otras irregularidades también serán sancionadas.

Taxi decomisado entre los carros

La PNC explicó que entre los 24 carros que incautaron figura un taxi que prestaba el servicio de transporte de pasajeros sin cumplir con lo establecido en la Ley de Tránsito y su Reglamento. Los uniformados consignaron que este automotor "también fue remitido al predio respectivo, al igual que otros 24 vehículos".

La PNC reportó el hallazgo de otras irregularidades y advirtió que los propietarios y usuarios serán sancionados conforme a la ley de Tránsito.

