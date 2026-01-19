 Niño de 3 años hallado solo en zona 1: detalles del caso
Nacionales

Niño de tres años es encontrado solo en la zona 1

El menor fue rescatado de la vía pública y trasladado a un hospital para valoración médica.

Compartir:
El menor de tres años fue atendido por socorristas y trasladado a un hospital para ser evaluado., Bomberos Voluntarios
El menor de tres años fue atendido por socorristas y trasladado a un hospital para ser evaluado. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un niño de aproximadamente tres años fue encontrado deambulando solo y visiblemente desorientado en las calles de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, lo que movilizó rápidamente a los cuerpos de socorro y a autoridades policiales.

Las personas que circulaban por la Avenida Elena "C" y 14 calle del referido sector notaron la presencia de un menor sin la compañía de algún familiar. Testigos alertaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron en cuestión de minutos para brindar asistencia y verificar la condición física del pequeño.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas procedieron a revisar al niño, quien no mostraba señales de golpes ni lesiones visibles. 

Los socorristas permanecieron junto al menor y solicitaron apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para el seguimiento correspondiente del caso.

Dentro de la ambulancia, esperaron un tiempo considerable para que quizá un familiar pudiera aparecer y reconocer al niño, pero durante el lapso nadie se acercó ni aportó información sobre la identidad o procedencia del menor.

* Le puede interesar:

Familias de policías víctimas de ataques terroristas recibirán apoyo económico

El Congreso de la República aprobó brindar apoyo económico a las familias de los policías que murieron en la jornada violenta del fin de semana, así también a los agentes heridos.

Traslado y resguardo en el hospital

Dado que nadie reclamó al niño, los socorristas y la policía decidieron trasladarlo bajo resguardo a la pediatría del Hospital General San Juan de Dios, donde el personal de turno se hizo cargo de realizar una evaluación médica.

En el traslado participó también una agente de la PNC, quien lo acompañó para garantizar que se respetaran sus derechos y se siguieran los protocolos correspondientes para casos de vulnerabilidad.

Hasta el momento no se tienen detalles sobre la procedencia del infante. Cualquier persona que reconozca al menor o tenga información que pueda facilitar la localización de sus familiares puede acercarse a las autoridades competentes.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Congreso aprueba estado de sitio por 30 días t
Nacionales

Congreso aprueba estado de sitio por 30 días

07:26 PM, Ene 19
Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuegot
Nacionales

Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuego

06:28 PM, Ene 19
Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martest
Nacionales

Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martes

04:13 PM, Ene 19
Esposa de Julio Iglesias se pronuncia luego de que el cantante negara las acusaciones en su contra t
Farándula

Esposa de Julio Iglesias se pronuncia luego de que el cantante negara las acusaciones en su contra

03:28 PM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos