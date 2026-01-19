Niño de 3 años hallado solo en zona 1: detalles del caso

Un niño de aproximadamente tres años fue encontrado deambulando solo y visiblemente desorientado en las calles de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, lo que movilizó rápidamente a los cuerpos de socorro y a autoridades policiales.
Las personas que circulaban por la Avenida Elena "C" y 14 calle del referido sector notaron la presencia de un menor sin la compañía de algún familiar. Testigos alertaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron en cuestión de minutos para brindar asistencia y verificar la condición física del pequeño.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas procedieron a revisar al niño, quien no mostraba señales de golpes ni lesiones visibles.
Los socorristas permanecieron junto al menor y solicitaron apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para el seguimiento correspondiente del caso.
Dentro de la ambulancia, esperaron un tiempo considerable para que quizá un familiar pudiera aparecer y reconocer al niño, pero durante el lapso nadie se acercó ni aportó información sobre la identidad o procedencia del menor.
Traslado y resguardo en el hospital
Dado que nadie reclamó al niño, los socorristas y la policía decidieron trasladarlo bajo resguardo a la pediatría del Hospital General San Juan de Dios, donde el personal de turno se hizo cargo de realizar una evaluación médica.
En el traslado participó también una agente de la PNC, quien lo acompañó para garantizar que se respetaran sus derechos y se siguieran los protocolos correspondientes para casos de vulnerabilidad.
Hasta el momento no se tienen detalles sobre la procedencia del infante. Cualquier persona que reconozca al menor o tenga información que pueda facilitar la localización de sus familiares puede acercarse a las autoridades competentes.
